Заседание Конституционного суда не состоялось вследствие отсутствия кворума

7 июля в 11:00 в Конституционном суде Республики Армения должно было состояться заседание. Оно не состоялось вследствие отсутствия кворума. Как сообщает Арменпресс, на заседании должны были быть рассмотрены 7 вопросов, в том числе и рассмотрение заявления по делу Роберта Кочаряна.

Конституционный суд Армении 18 июля 2019 года принял решение приостановить производство и дождаться получения мнения по делам об определении вопроса соответствия Конституции статьи 300.1 Уголовного кодекса Республики Армения на основании обращений суда общей юрисдикции города Еревана и Роберта Кочаряна в Европейский суд по правам человека и в Венецианскую комиссию. Из указанных двух структур ответ уже получен.

Конституционный суд Армении назначил рассмотрение заявлений второго президента Армении Роберта Кочаряна и суда общей юрисдикции Еревана на 11:00 7 июля.

Позже группа защиты второго президента Армении Роберта Кочаряна отозвала заявление в Конституционный суд.

Представитель Национального собрания Армении представил ходатайство в Конституционный суд с просьбой отложить рассмотрение дела Кочаряна.