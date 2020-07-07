Цены на цветные металлы - 06-07-20

ЛОНДОН, 7 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 6 июля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 1614.00 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 6021.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 1770.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 13089.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 16850.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2030.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 16491.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 28500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.