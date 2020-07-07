Навстречу Вардавару: на пляжах Севана усиливается контроль

С потеплением погоды в городе Севан и на пляжах контроль стал вестись активнее. В беседе с «Арменпресс» секретарь администрации общины Севан Армине Гукасян отметила, что в эти дни дежурные группы мэрии в сотрудничестве с инспекционными органами, с полицией ведут активную работу и в общественных местах, и на пляжах.

“Контроль осуществляется как в городе, так и на общественном пляже. Лето, люди хотят отдохнуть, выехать, подышать свежим воздухом, и естественно, мы тоже организуем свою работу в соответствии с ситуацией. Мы проводим встречи с жителями, организуем кампании по информированию, участились раздачи масок с участием мэра. В мэрии есть своя дежурная команда, которая в сотрудничестве с инспекционными органами, с полицией контролирует, чтобы в городе не было скоплений людей, в связи с похоронами, с панихидами”, - сказала Армине Гукасян.

По ее словам, город пытается по мере возможности жить в нормальном русле, соблюдая правила безопасности. Она отметила, что люди стали бдительнее. В течение всего этого времени организуются различные мероприятия с общественными организациями, проводятся онлайн-курсы французского языка для детей, планируются походы для молодежи, очень маленькими группами. Предпринимается попытка изменить жизнь в соответствии с создавшейся ситуацией.

“На общественных пляжах, особенно в выходные дни, контроль усиливается. Мы периодически информируем о правилах безопасности, а именно: ношение маски вне воды, наличие дезинфицирующих средств, сохранение социального расстояния. Вначале люди с трудом воспринимали это, но сейчас мы видим, что во многих случаях даже маленькие дети бывают в масках”, - сказала Армине Гукасян.

В городе пока нет приезжих, исходя из ситуации с эпидемией, но на берегу озера Севан в субботу и воскресенье уже наблюдается некоторая активность. По мнению Армине Гукасян, в праздник Вардавара будет большая активность. Поэтому, и в дни, предшествующие празднику, и в последующие, контроль будет усилен. Они уже готовятся к этому.

Ответственный по туризму мэрии Севана Давид Торосян в беседе с Арменпресс отметил, что в этом году среди посетителей Севана есть изменения в предпочтениях организации отдыха.

“Раньше большинство приезжающих предпочитали оставаться на Севане, отдыхать на тех пляжах, где много людей, большая активность, но сегодня картина совершенно противоположная. Сейчас люди предпочитают дикие берега, такие места, где нет много людей”, - сказал Давид Торосян. По его словам, они начали продвигать идею походов. Люди в эти дни больше предпочитают походы.

“В прошлом, на предложение идти в пеший поход, находилось много контраргументов - где оставить машину... и много других, сегодня люди предпочитают ездить в места, которые незнакомы многим”, - сказал он.

С открытием сезона на Севане начал действовать мобильный информационный центр, который на разных языках представляет посетителям информацию о местных достопримечательностях, указывает направления, что нужно посмотреть, гостиницы, возможности, связанные с водным транспортом и т. д.

Анна Гзирян