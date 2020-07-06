На территории ЕС - вторая волна заражения коронавирусом

Наблюдается вторая волна эпидемии коронавируса на территории ЕС. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Евроньюс, почти триста тысяч человек в настоящий момент посажены в карантин в Испании.

Сутки спустя после введения строгой изоляции в одной из агломераций Каталонии аналогичные меры начали действовать в понедельник в отношении 70 тысяч жителей Галисии.

Официальный Мадрид при этом подчеркивает, что в общем и целом эпидемиологическая обстановка в стране находится под контролем.

Карантин в Галисии продлится минимум до конца этой недели.

В Риме пока не видят причин успокаиваться - и там тоже готовы вводить повторную изоляцию большей или меньшей степени строгости при малейшей опасности. В Италии количество смертельных исходов от COVID-19 достигло почти 35 тысяч человек.

Роберто Сперанца, министр здравоохранения Италии, подчеркивает: "Война пока продолжается, о победе над инфекцией говорить не приходится, мы готовы принимать быстрые и жесткие решения, чтобы не позволить распространяться заражению в тот момент, когда мы увидим, что ситуация осложняется".

В Казахстане полный карантин был введен вторично. Только за прошедшие 24 часа были выявлены свыше тысячи четырехсот заразившихся коронавирусом, в общей сложности в стране насчитывается в настоящий момент свыше 48 с половиной тысяч инфицированных.

Очень быстро растет число вирусоносителей и в Индии. Почти 700 тысяч инфицированных - страна по количеству зараженных занимает третье место в мире после США и Бразилии.

Медики говорят, что сегодня единственным средством уберечься от заражения может быть только вакцина от коронавируса.