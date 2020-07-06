Преодоление ситуации мы видим в результате изменения индивидуального поведения граждан: премьер

Премьер-министр Никол Пашинян после заседания комендатуры провел брифинг вместе с министром здравоохранения Арсеном Торосяном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян отметил, что ситуация с коронавирусом в Армении продолжает оставаться тяжелой. В субботу и воскресенье у нас было зафиксировано около 1000 новых случаев заражения, и система здравоохранения продолжает работать в нагруженном режиме. “Мы получаем плохие новости не только из Армении, но и со всего мира. Из многочисленных стран, где, кажется, ситуация с эпидемией считалась контролируемой, мы получаем новости, что начинается новая волна. Это еще больше сгущает представления, имеющиеся у нас о текущей ситуации”, - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр отметил, что стратегия относительно ситуации продолжает оставаться прежней. “Мы видим, что эту ситуацию можно преодолеть в результате изменения индивидуального поведения граждан и сотрудничества. Только административные методы не могут дать результатов. В субботу я совершил обход по административному району Аван, раздавал маски. Могу сказать, что основная проблема заключается в том, что граждане не верят в воздействие изменений индивидуального поведения на ситуацию. Для меня стало сюрпризом то, что многие граждане не зафиксировали случаев заражения в своем окружении, и это еще больше усложняет нашу задачу. Правильное поведение заключается не в том, чтобы ждать столкновения с этими случаями, а в том, чтобы принять к сведению информацию о наличии инфекции”, - сказал Никол Пашинян.

Никол Пашинян подчеркнул, что нужно продолжать поощрять наших граждан соблюдать правила безопасности, везде носить маску, соблюдать социальную дистанцию.

Министр Арсен Торосян добавил, что в 30% случаев ответы тестов на коронавирус бывают положительными. “Хорошо, что в этом отношении нет роста, однако плохо то, что эти показатели в абсолютном значении остаются высокими. По состоянию на вчерашний день, наш общий коечный фонд уже достиг 2600, 2300 из которых – обычные койки, большая их часть оснащена центральной подачей кислорода, а около 300 – реанимационные койки. Загруженность остается высокой, особенно в реанимационных отделениях.

Состояние здоровья около 650 пациентов тяжелое и крайне тяжелое, 47 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По состоянию на 15:00 часов у нас нет пациентов, нуждающихся в срочной госпитализации, но не госпитализированных. У нас также 20 пациентов, которых необходимо перевести из обычных больниц в медицинские центры, которые занимаются лечением коронавирусной болезни”, - сказал министр.

По его словам, то, что ежедневно бывают относительно стабильные показатели, является результатом противоэпидемических мероприятий. “Обычно распространение подобных эпидемий имеет взрывообразный характер, но у нас ситуация не такая. Т.е. надлежащее ношение масок и у нас доказало свою эффективность. В противном случае, у нас было бы намного больше случаев. Т.е. ношение масок работает.

Точно так же, как вы не выходите из дома без обуви, так и не должны выходить без маски, не должны опускать маску и открывать нос”, - сказал министр.