Система здравоохранения в Армении продолжает работать в перегруженном режиме

Ситуация с коронавирусом в Армении остается тяжелой. Около тысячи новых случаев было зарегистрировано в субботу и воскресенье, и система здравоохранения продолжает работать в перегруженном режиме. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал об этом на брифинге после заседания комендатуры.

«Мы получаем плохие новости не только из Армении, но и со всего мира. Во многих странах ситуация, похоже, была под контролем, но появляются вести, что начинается новая волна. Это еще больше сгущает представление о нынешней ситуации», - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр Армении отметил, что стратегия по ситуации остается прежней. Власти видят преодолении ситуации в результате изменений в поведении и сотрудничестве граждан. Никол Пашинян отметил, что только административные методы не могут дать результатов.

«В субботу я совершил поездку по административному округу Аван, раздавал маски. Могу сказать, что основная проблема заключается в том, что граждане не верят во влияние изменений индивидуального поведения на ситуацию. Для меня стало сюрпризом, что многие граждане не сообщили о какой-либо инфекции в их окружении, что еще больше усложняет нашу задачу. Правильное поведение не то, чтобы ждать столкновения с этими случаями, а принять к сведению информацию о наличии инфекции», - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр Армении подчеркнул, что мы должны продолжать поощрять наших граждан соблюдать правила безопасности, везде носить маску, соблюдать социальную дистанцию.