В январе-мае 2020 года в Армении умерло меньше людей, чем в 2019 году

В январе-мае 2020 года в Армении родилось 12 тыс 894 человека, в то же время умерло 11 тыс 547 человек, количество смертей уменьшилось на 2,1% по сравнению с январем-маем 2019 года. Как сообщает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные статистического комитета Армении, представляющие демографическую ситуацию.

Коэффициент жизнеспособности в январе-мае 2020 года, соотношение рождений к смертности, составил 111,7%, по сравнению с 112,9% за аналогичный период прошлого года.

В январе-мае 2020 года в Армении родилось 12 тыс 894 человека. Это число уменьшилось на 3,2% по сравнению с 13 тыс 322 рождениями в январе-мае 2019 года. В январе-мае 2018 года родилось 13 тыс 444 человека. В январе-мае 2020 года в Армении скончалось 11 тыс 547 человек. Количество смертей снизилось на 2,1% по сравнению с январем-маем 2019 года, когда было зарегистрировано 11 тыс 795 смертей, а в январе-мае 2018 года число смертей составило 11 тыс 316.

Естественный прирост в январе-мае 2020 года уменьшился на 180 по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составив 1347. Естественный прирост в 2018 году составил 2128 человек.