Гражданам, представившим неверные данные для получения содействия, предоставится новая возможность

Гражданам, обратившимся для получения содействия, предусмотренного 20-м и 22-м мероприятиями по нейтрализации экономических последствий эпидемии коронавируса, и представившим неверные данные, будет предоставлена еще одна возможность. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве труда и социальных вопросов Армении.

“В результате обработки заявления возможен был отказ, в случае если гражданин представил данные платежной карты, принадлежащей другому лицу, если номер платежной карты был ошибочен или если платежная карта не действует.

При наличии одного из указанных обстоятельств сумма денежного содействия не могла быть перечислена.

Для получения денежного содействия, предусмотренного 20-м и 22-м мероприятиями, необходимо на сайт dimum.ssa.am в новом электронном заявлении представить правильные данные, касающиеся исключительно карточного счета заявителя.

Отметим, что до получения сообщения об отклонении заявления, заполненного неверными данными, невозможно ввести второе заявление с уточненными данными, поэтому необходимо дождаться ознакомления с отклонением первого заявления”, - говорится в сообщении министерства.