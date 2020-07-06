“Мегамолл” вернется к нормальной работе: сотрудники МЧС не обнаружили ничего опасного

После сообщения о бомбах, заложенных в торговом центре “Мегамолл Армения” кинологи МЧС и полиции не обнаружили на территории здания ничего опасного. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал руководитель пожарно-спасательных работ городского управления МЧС Армении, майор Геворг Мнацаканян.

“Работали три кинологические группы, в результате работы ничего опасного не найдено. “Мегамолл” вернется к нормальной работе”, - сообщил Геворг Мнацаканян.

В Национальный центр кризисного управления 6 июля в 13:30 поступила информация, что в интернете распространено сообщение, что на 1-ом и 2-ом этажах торгового центра “Мегамолл Армения” заложены бомбы, которые взорвутся в 13:50. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении. На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда спасательного управления города Еревана СС МЧС, оперативные группы отдела организации спасательных и пожаротушительных работ особого назначения и инструктор отдела психологической помощи. После сообщения о бомбе в торговом центре “Мегамолл Армения” спасатели и сотрудники полиции провели эвакуацию: в безопасную зону выведено около 350 граждан.

Норайр Шогикян