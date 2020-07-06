По итогам проверок полиции за сутки было выявлено 2 806 случаев нарушения решений коменданта

Служба подразделений внешней службы Полиции Армении продолжает работу в чрезвычайном режиме по всей территории республики. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Полиция Армении․

“Параллельно с этим с сотрудниками различных министерств, ведомств, а также с органами местного самоуправления проводятся специальные мероприятия, обеспечивающие контроль за выполнением решений коменданта. Лица, нарушившие правила правового режима чрезвычайного положения, привлекаются к предусмотренной законом ответственности. В общей сложности по фактам нарушения этих решений составлено 71 111 протоколов, 5 июля в ходе службы в чрезвычайном режиме было выявлено 2 806 случаев нарушений.

Уважаемые граждане, служба полиции продолжает работу в чрезвычайном режиме. Соблюдайте правила правового режима чрезвычайного положения”, - говорится в сообщении полиции.