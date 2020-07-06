Из “Мегамолла” эвакуированы около 350 человек

После сообщения о бомбе в торговом центре “Мегамолл Армения” спасатели и сотрудники полиции провели эвакуацию: в безопасную зону выведено около 350 граждан. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении. Кинологические группы спасательной службы и полиции проводят работы по поиску бомб.

В Национальный центр кризисного управления 6 июля в 13:30 поступила информация, что в интернете распространено сообщение, что на 1-ом и 2-ом этажах торгового центра “Мегамолл Армения” заложены бомбы, которые взорвутся в 13:50. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда спасательного управления города Еревана СС МЧС, оперативные группы отдела организации спасательных и пожаротушительных работ особого назначения и инструктор отдела психологической помощи.