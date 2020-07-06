Южная Корея заявила о готовности содействовать диалогу США и КНДР

Власти Южной Кореи выразили готовность содействовать диалогу США и КНДР, несмотря на предупреждение Пхеньяна о том, что он не видит необходимости в американо-северокорейских переговорах, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Неизменной остается позиция правительства (Южной Кореи) в том, чтобы прилагать усилия для скорейшего проведения северокорейско-американского диалога, направленного на денуклеаризацию и построение прочного мира на Корейском полуострове", - приводит агентство Ренхап заявление представителя южнокорейского министерства по делам национального объединения.

Два дня назад Центральное телеграфное агентство Кореи передало из Пхеньяна заявление первого замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи о том, что у КНДР нет необходимости вести диалог с США, который используется американцами для решения внутриполитических задач.

С 2018 года состоялись три встречи на высшем уровне между лидерами КНДР и США - Ким Чен Ыном и президентом Дональдом Трампом, однако ни в денуклеаризации, ни в прекращении формального состояния войны между двумя странами никакого прогресса достигнуто не было. Это привело и к прекращению сотрудничества и контактов КНДР с Южной Кореей, которые должны были параллельно развиваться с налаживанием северокорейско-американских отношений.