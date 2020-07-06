В Армении подтверждено 28 936 случаев COVID-19

В Армении по положению на 11:00 6 июля подтверждено 28 936 случаев COVID-19, из которых 16 302 - выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 11 984 пациентов. Всего было проведено 123 815 тестов.

Выявлено 330 новых случая заражения (по субботам и воскресеньям по сравнению с другими днями тестов делаются меньше), 162 пациента выздоровели, есть 7 летальных исходов.

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончавшиеся пациенты были: 72 лет (женщина), 64 лет (мужчина), 71 года (мужчина), 72 лет (мужчина), 87 лет (мужчина), 78 лет (мужчина) и 79 лет (мужчина). Все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксирован 1 случай смерти, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 159.

Правительство Армении 12 июня приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта и продленного до 13 июня, еще на 30 дней, с 17:00 13 июня до 17:00 13 июля включительно.