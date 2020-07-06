Какие футбольные матчи ожидаются сегодня

В ряде европейских чемпионатов состоятся матчи очередных туров.

Как передает «Арменпресс», сегодня пройдут матчи чемпионатов Армении, Англии и Испании.

Армения. Высшая лига:

“Ноа” - “Ширак” - 18:00

“Арарат” - “Арарат-Армения” - 20:00

Англия. Премьер лига:

“Тоттенхэм” - “Эвертон” - 23:00

Испания. Ла Лига:

“Леванте” - “Реал Сосьедад” - 21:30

Подготовила Варвара Айрапетян