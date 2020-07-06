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Какие футбольные матчи ожидаются сегодня

Какие футбольные матчи ожидаются сегодня

В ряде европейских чемпионатов состоятся матчи очередных туров.

Как передает «Арменпресс», сегодня пройдут матчи чемпионатов Армении, Англии и Испании.

Армения. Высшая лига:

“Ноа” - “Ширак - 18:00

Арарат” - Арарат-Армения - 20:00

Англия. Премьер лига:

“Тоттенхэм” - “Эвертон - 23:00

Испания. Ла Лига:

“Леванте” - “Реал Сосьедад - 21:30

Подготовила Варвара Айрапетян


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