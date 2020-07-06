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В 6 км к юго-востоку от села Мармарашен произошло землетрясение магнитудой в 2,2

В 6 км к юго-востоку от села Мармарашен произошло землетрясение магнитудой в 2,2

6 июля в 06: 17 по местному времени (05:31 по Гринвичу) сейсмологической сетью Службы сейсмической защиты МЧС Армении зарегистрировано землетрясение с географическими координатами 40.03 северной широты и 44.53 восточной долготы (в 6 км к юго-востоку от села Мармарашен Араратской области) с глубиной очага в 10 км, магнитудой в 2.2. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

В эпицентре сила подземных толчков составила 2 - 3 балла.

Землетрясение ощущалось в селах Двин, Мармарашен и Востан силой в 2 балла.


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