По факту  смерти российского военнослужащего возбуждено уголовное  дело по признакам ст. 110 УК РА

В Гюмри возбуждено уголовное дело по факту смерти российского военнослужащего по статье 110 Уголовного кодекса РА (доведение до самоубийства).

Об этом Арменпресс сообщил прокурор Ширакской области Карен Габриелян.

«На данный момент другой информации для публикации нет», - сказал Карен Габриелян.

Расследование ведет армянская сторона. Проводятся все необходимые следственные и судебные действия.

4 июля около 5 часов вечера в спальне одной из квартир на улице Алабяна в гюмрийском районе Муш было обнаружено повешенное тело мужчины. Выяснилось, что это 20-летний Салихов С., гражданин Российской Федерации. Молодой человек служил на 102-й военной базе РФ в Гюмри. Он был контрактником и жил в съемной квартире, где и он был найден.

Арменуи Мхоян