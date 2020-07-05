COVID-19: в Армении зарегистрировано 706 новых случаев, выздоровели 205 человек, умерли – 7

По состоянию на 5 июля в Армении было подтверждено в общей сложности 28 606 случаев коронавирусной болезни, 16 140 пациентов были вылечены.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра контроля и предотвращения заболеваний Министерства здравоохранения РА.

11 824 пациента в настоящее время получают лечение от коронавирусной болезни. Всего было проведено 122.682 тестов.

Таким образом, зарегистрировано 706 новых случаев коронавирусной болезни и 205 излечившихся.

Всего было зарегистрировано 484 случаев смерти (+ 7) от коронавирусной болезни. По данным Министерства здравоохранения РА, умершими пациентами были 70, 77, 81, 86 -летние мужчины, 67, 66, 79 -летние женщины. У всех были сопутствующие хронические заболевания.

Зарегистрирован еще 1 случай смерти у пациентов с коронавирусной инфекцией, но причина смерти другая. Общее количество таких случаев составляет 158.

12 июня правительство приняло решение, согласно которому чрезвычайное положение, объявленное в Армении 16 марта 2020 года и продленное до 13 июня, продлено еще на 30 дней — с 17:00 часов 13 июня 2020 года до 17:00 часов 13 июля 2020 года включительно.

Лилит Демурян