Мгеру Мкртчяну посмертно присвоено звание Почетного гражданина Гюмри

Воздавая дань памяти Мгера Мкртчяна, 4 июля, по случаю 90-летияему великого актера, на его родине посмертно присвоено звание «Почетный гражданин Гюмри».

Как передает Арменпресс, решение о присвоении этого звания и медаль были переданы мэром Гюмри Самвелом Бласаняном Мемориальному музею Мгера Мкртчяна.

«Удивительно, что до сих пор наш любимый Мгер Мкртчян не был почетным гражданином Гюмри», - сказал Самвел Баласанян, передавая медаль директору музея.

«Хотя Фрунзику не нужен никакой титул, поскольку он обладает высшим титулом, теперь фаворит народа носит это звание уже официально», - сказала директор музея Шогик Мелконян, добавив, что звание является обязывающим для музея, чтобы представить больше о великом актере будущим поколениям.

На заседании 10 июня Гюмрийский совет старейшин единогласно принял решение присвоить звание «Почетный гражданин Гюмри» великому армянскому актеру, народному артисту СССР Мгеру Мкртчяну.

Арменуи Мхоян