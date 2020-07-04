Мгеру Мкртчяну посмертно присвоено звание Почетного гражданина Гюмри
Воздавая дань памяти Мгера Мкртчяна, 4 июля, по случаю 90-летияему великого актера, на его родине посмертно присвоено звание «Почетный гражданин Гюмри».
Как передает Арменпресс, решение о присвоении этого звания и медаль были переданы мэром Гюмри Самвелом Бласаняном Мемориальному музею Мгера Мкртчяна.
«Удивительно, что до сих пор наш любимый Мгер Мкртчян не был почетным гражданином Гюмри», - сказал Самвел Баласанян, передавая медаль директору музея.
«Хотя Фрунзику не нужен никакой титул, поскольку он обладает высшим титулом, теперь фаворит народа носит это звание уже официально», - сказала директор музея Шогик Мелконян, добавив, что звание является обязывающим для музея, чтобы представить больше о великом актере будущим поколениям.
На заседании 10 июня Гюмрийский совет старейшин единогласно принял решение присвоить звание «Почетный гражданин Гюмри» великому армянскому актеру, народному артисту СССР Мгеру Мкртчяну.
Арменуи Мхоян
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