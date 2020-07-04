Граждане могут на электронной площадке рассчитать размер своего налога на имущество
Госкадастр на своем сайте обеспечил возможность рассчитать размер налога на движимое имущество.
Как передает Арменпресс, набрав номер свидетельства или кадастровый код, гражданин может узнать размер налога на движимое имущество в 2021г.
25 июня Национальное собрание Армении во втором чтении и полностью приняло представленный правительством проект закона, которым, по сути, предлагается постепенное повышение налога на имущество. Как передает Арменпресс, законопроект О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс республики Армении получил 70 голосов “за”, 11 “против” и 2 воздержавшихся.
Как отметил в докладе замминистра финансов Армении Арман Погосян, цель законопроекта -обложение видимого богатства или имущества равноценным налогом.
Проектом закона «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Армения» предлагается перейти от системы расчета налоговых обязательств по недвижимости на основе кадастровых ценностей к системе расчета налога на недвижимость на основе ценностей, приближенных к рыночным ценностям, по части жилых домов для имущественных единиц, оцененных в 7 млн драмов, установив ставку налогообложения в 0,05%.
В ходе обсуждения в первом и втором чтениях по предложению фракции “Мой шаг” в проект были внесены изменения. В частности, срок перехода к более высоким налогам на имущество вместо 4-х лет был установлен на 6 лет. Таким образом, владельцы недвижимости в первый год, 2021, выплатят 25% налога на имущество, в 2022 году - 30%, в 2023 году - 35%, в 2024 году - 75%, в 2026 году - 100%.
Анна Григорян
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен