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Сегодня, 5 июля

Сегодня, 5 июля

В этот день 1995г. в Армении была принята Конституция, после которой 5 июля отмечается как государственный праздник.

*           В этот день 1813г. родился Католикос Всех армян Геворг IV Константинопольский (Керестечян) (умер в 1882 году).

*           В этот день 1943г. началась Курская битва, одно из самых известных сражений Второй мировой войны.

*           В этот день 1949г. родился Паруйр Айрикян, армянский национальный, политический деятель, видный диссидент советских времен, член подпольнодействующей Национальной  объединенной партии,  затем – рукоовдитель, лидер партии «Национальоне  самоопределение».

*           В этот день 1986г. в Москве открылись первые «Игры доброй воли».

*           В этот день 1995г. состоялись выборы в Национальное собрание РА первого созыва.

 

М.А.


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