Сегодня, 5 июля

В этот день 1995г. в Армении была принята Конституция, после которой 5 июля отмечается как государственный праздник.

* В этот день 1813г. родился Католикос Всех армян Геворг IV Константинопольский (Керестечян) (умер в 1882 году).

* В этот день 1943г. началась Курская битва, одно из самых известных сражений Второй мировой войны.

* В этот день 1949г. родился Паруйр Айрикян, армянский национальный, политический деятель, видный диссидент советских времен, член подпольнодействующей Национальной объединенной партии, затем – рукоовдитель, лидер партии «Национальоне самоопределение».

* В этот день 1986г. в Москве открылись первые «Игры доброй воли».

* В этот день 1995г. состоялись выборы в Национальное собрание РА первого созыва.

М.А.