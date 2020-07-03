Время в Ереване: 11:07:36,   3 Июль

Президент Армении вручил награды представителям сфер музыки, искусства, спорта

Президент Армении вручил награды представителям сфер музыки, искусства, спорта

Указами президента Республики Армения Армена Саркисяна ряд представителей сфер музыки, искусства, спорта удостоились высоких государственных наград за значительный вклад в дело развития их сфер. Среди них: 1-й скрипач, художественный руководитель Национального квартета им. Комитаса Эдуард Тадевосян, альтист квартета Александр Косемян, 2-й скрипач Сюзи Ерицян, директор квартета Самвел Месропян, а также виолончелист Арам Талалян, литературовед Аветик Исаакян и руководитель Ереванского офиса Панармянских игр Давид Чибухчян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

В резиденции президента Армении сегодня состоялась торжественная церемония награждения. Поздравив награжденных, президент Саркисян отметил, что они своей деятельностью, своим творчеством, проделанной работой уже заслужили уважение и высокую оценку народа. “Я рад, что Ваш многолетний патриотический вклад оценивается не только этой наградой, но и нашим народом”, - отметил президент. “Ценю ту деятельность, которую Вы осуществляли в последние годы, и уверен, что продолжите ее с той же энергией и преданностью”.

Удостоенные наград деятели, в свою очередь, поблагодарили за награду и высокую оценку их заслуг даже при нынешней сложной ситуации.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

x
Самые читаемые за неделю

Скончался актер Геворг Додозян 11:40, 26.06.2020
Просмотрели 4468 раз
Скончался актер Геворг Додозян

Арцах направит помощь в США для борьбы с COVID-19 16:58, 30.06.2020
Просмотрели 2267 раз
Арцах направит помощь в США для борьбы с COVID-19

Язык Алиева стал длиннее, так как в Армении действует пятая колонна: Мане Геворгян 19:57, 26.06.2020
Просмотрели 2021 раз
Язык Алиева стал длиннее, так как в Армении действует пятая колонна: Мане Геворгян

Экс-депутат НС РА Абраам Манукян арестован 17:08, 27.06.2020
Просмотрели 1945 раз
Экс-депутат НС РА Абраам Манукян арестован

“Лео” - победитель Кубка VBET в Лиге футзала 14:19, 26.06.2020
Просмотрели 1792 раз
“Лео” - победитель Кубка VBET в Лиге футзала

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации