Президент Армении вручил награды представителям сфер музыки, искусства, спорта

Указами президента Республики Армения Армена Саркисяна ряд представителей сфер музыки, искусства, спорта удостоились высоких государственных наград за значительный вклад в дело развития их сфер. Среди них: 1-й скрипач, художественный руководитель Национального квартета им. Комитаса Эдуард Тадевосян, альтист квартета Александр Косемян, 2-й скрипач Сюзи Ерицян, директор квартета Самвел Месропян, а также виолончелист Арам Талалян, литературовед Аветик Исаакян и руководитель Ереванского офиса Панармянских игр Давид Чибухчян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

В резиденции президента Армении сегодня состоялась торжественная церемония награждения. Поздравив награжденных, президент Саркисян отметил, что они своей деятельностью, своим творчеством, проделанной работой уже заслужили уважение и высокую оценку народа. “Я рад, что Ваш многолетний патриотический вклад оценивается не только этой наградой, но и нашим народом”, - отметил президент. “Ценю ту деятельность, которую Вы осуществляли в последние годы, и уверен, что продолжите ее с той же энергией и преданностью”.

Удостоенные наград деятели, в свою очередь, поблагодарили за награду и высокую оценку их заслуг даже при нынешней сложной ситуации.