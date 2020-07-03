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Макрон назначил Жана Кастекса на должность премьер-министра

Макрон назначил Жана Кастекса на должность премьер-министра

Президент Франции Эммнауэль Макрон назначил на должность премьер-министра страны Жана Кастекса. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Елисейский дворец.

Глава государства также поручил Кастексу сформировать правительство.

Кастекс занимал должность мэра города Прад (департамент Восточные Пиренеи на юге Франции). В апреле ему поручили руководить процессом по выходу Франции из режима карантина, введенного в связи с распространением коронавиуса.

На посту премьера он сменит Эдуара Филиппа, который подал в отставку.

Согласно опросу компании Harris Interactive, который проводили онлайн 28 июня среди 2133 человек старше 18 лет, 55 процентов французов хотели, чтобы Филипп оставался премьером, 44 процента против этого, остальные респонденты воздержались от ответа.


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