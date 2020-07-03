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Twitter удаляет термины "хозяин", "раб" и "черный список" из кодов

Twitter удаляет термины "хозяин", "раб" и "черный список" из кодов

Социальная сеть Twitter удаляет термины "хозяин", "раб" и "черный список" из своих программных кодов, и заменит их на более "инклюзивные" слова.

"Инклюзивный язык играет решающую роль в создании среды, в которой мы находимся. В Twitter язык, который мы использовали в наших кодах, не отражает наши ценности как компании и не представляет людей, на которых мы работаем. Мы хотим изменить это", - говорится в заявлении соцсети в Twitter.

Так, термин "черный список" будет заменен на "список отказов", слово "хозяин" изменится на "лидер", а термин "раб" заменит "последователь",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Речь идет не только об английских терминах или кодах. Слова важны также для наших встреч, наших разговоров и документов, которые мы создаем. Мы знаем, что предстоит еще много работы, но мы стремимся выполнять то, что должны", - говорится в заявлении.

Также, по сообщению компании, под запрет попали такие слова как "белый список", "проверка работоспособности", "фиктивное значение", а также местоимения, указывающие на гендерную принадлежность.

 


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