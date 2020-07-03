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Парламент Армении ходатайствовал о переносе рассмотрения заявления по делу Роберта Кочаряна

Парламент Армении ходатайствовал о переносе рассмотрения заявления по делу Роберта Кочаряна

Представитель Национального собрания Армении в Конституционный суд представил ходатайство  с просьбой отложить рассмотрение дела об определении вопроса соответствия Конституции статьи 300.1 УК Республики Армения (по этой статье обвиняется второй президент Армении Роберт Кочарян), назначенного на 7 июля. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал председатель Национального собрания Арарат Мирзоян.

“Представитель Национального собрания Республики Армения в Конституционном суде представил ходатайство в КС с просьбой отложить рассмотрение дела, назначенного на 7 июля 2020 года, предоставить НС перевод на армянский язык консультативных мнений ЕСПЧ и ВК, а также разумный срок для ознакомления с этими мнениями”, - написал Мирзоян.

Конституционный суд Армении 18 июля 2019 года принял решение приостановить производство и получение мнения по делам об определении вопроса соответствия Конституции статьи 300.1 Уголовного кодекса Республики Армения на основании обращений суда общей юрисдикции города Еревана и Роберта Кочаряна в Европейский суд по правам человека и в Венецианскую комиссию. Из указанных двух структур ответ уже получен.

Конституционный суд Армении назначил рассмотрение заявлений второго президента Армении Роберта Кочаряна и суда общей юрисдикции Еревана на 11:00 7 июля.

Позже группа защиты второго президента Армении Роберта Кочаряна отозвала заявление в Конституционный суд.


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