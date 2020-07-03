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В Армении подтверждено 662 новых случая COVID-19

В Армении подтверждено 662 новых случая COVID-19

В Армении по положению на 11:00 3 июля подтверждено 27 320 случаев COVID-19, из которых 15 484 - выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 11 211 пациентов. Всего было проведено 118 102 теста.

Выявлено 662 новых случая заражения, 448 пациентов выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 469 летальных исходов (увеличились на 10).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончавшиеся пациенты были мужчины 56, 80, 83, 66, 69, 61, 82, 62 лет и женщины 74, 81 лет. Все пациенты, кроме последнего, имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксированы 3 случая смерти, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной  инфекции, а вследствие другой болезни.  Таких случаев - 156.

Правительство Армении 12 июня приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта и продленного до 13 июня, еще на 30 дней, с 17:00 13 июня до 17:00 13 июля включительно.

Лилит Демурян


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