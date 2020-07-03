Президент Арцаха утвердил решения правительства

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян утвердил ряд постановлений правительства. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Тигран Цатрян назначен первым заместителем министра территориального управления и развития Республики Арцах.

Гамлет Славьевич Апресян назначен заместителем министра территориального управления и развития Республики Арцах.

Асмик Джумшудовна Минасян назначена заместителем министра образования, науки и культуры Республики Арцах.

Дима Гришаевич Арустамян назначен заместителем министра образования, науки и культуры Республики Арцах.