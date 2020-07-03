Президент Арцаха утвердил решения правительства
10:24, 3 Июль, 2020
Президент Республики Арцах Араик Арутюнян утвердил ряд постановлений правительства. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.
Тигран Цатрян назначен первым заместителем министра территориального управления и развития Республики Арцах.
Гамлет Славьевич Апресян назначен заместителем министра территориального управления и развития Республики Арцах.
Асмик Джумшудовна Минасян назначена заместителем министра образования, науки и культуры Республики Арцах.
Дима Гришаевич Арустамян назначен заместителем министра образования, науки и культуры Республики Арцах.
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