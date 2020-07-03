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“Манчестер Сити” с большим счетом одержал победу над “Ливерпулем”

“Манчестер Сити” с большим счетом одержал победу над “Ливерпулем”

В 32-м туре чемпионата Англии по футболу “Манчестер Сити”  принимал “Ливерпуль”.

Как передает «Арменпресс», в начале встречи футболисты “Манчестер Сити” открыли чемпионский коридор для футболистов “Ливерпуля” и встретили “красных” аплодисментами. Однако этот матч не был успешным для “Ливерпуля” и команда Юргена Клоппа проиграла со счетом 4:0. Голы забили футболисты “Манчестер Сити”: Кевин де Брюйне, Рахим Стерлинг и Филипп Фоден. Автором автогола стал Чемберлен.

Напомним, что чемпионом Англии досрочно стал “Ливерпуль”, который после 30-летнего перерыва вновь завоевал этот титул.

Подготовила Варвара Айрапетян


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