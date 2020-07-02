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Арарат Даниелян назначен советником президента Арцаха

Арарат Даниелян назначен советником президента Арцаха

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ, согласно которому Зоя Лазарян освобождена от должности советника президента - постоянного представителя президента в Национальном собрании.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, другим указом Арутюняна, Арарат Даниелян назначен советником президента - постоянным представителем президента в Национальном собрании.


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