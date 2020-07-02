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Премьер-министр ставит задачу повышения качества дорожного строительства

Премьер-министр ставит задачу повышения качества дорожного строительства

Премьер-министр Никол Пашинян уверен, что качество дорожного строительства в Армении намного лучше, чем несколько лет назад. Как передает «Арменпресс», вместе с тем, на заседании правительства премьер-министр отметил, что они пока не удовлетворены существующим качеством.

“Мы в разы должны повысить качество. Конечно, было бы хорошо, чтобы из-за рубежа приезжали компании, привнося с собой новую культуру, новые стандарты, но мы должны добиться того, чтобы наши армянские компании осуществляли строительство в других странах. У нас есть проблемы со строительством. Наши строительные площадки часто бывают больше похожи на мусорную свалку. Мы должны повысить стандарты, начиная с одежды рабочего, заканчивая средствами защиты. Качество строительной площадки - вопрос цивилизационного значения, это отношение к людям, к рабочим”, - сказал премьер-министр, добавив, что в стране, где есть пренебрежительное отношение к работнику, существует и серьезная содержательная проблема.


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