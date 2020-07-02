В Армении к 1 сентября будет готов и оборудован новым инвентарем 21 новый детский сад

Правительство осуществило перераспределение в бюджете Министерства образования, науки, культуры и спорта и более 1,9 млрд драмов выделило на различные капитальные расходы.

Как передает «Арменпресс», министр Араик Арутюнян отметил, что на эти средства предусматривается проведение строительных ремонтных работ в 7 колледжах, модернизация 10 старших школ, частичный или общий ремонт 4 старших школ, работы по улучшению условий внутри зданий в 30 основных и средних школах, в том числе строительство пандусов с целью социального внедрения уязвимых детей, ремонт санузлов, реконструкция одной школы, установка систем отопления и вентиляции в Музее истории Армении, ремонт котельной театра им. Г. Судукяна, различные работы в Национальном академическом театре оперы и балета им. А. Спендиаряна.

Кроме того, 60 млн 14 000 драмов выделяется Министерству ТУ и мэрии Еревана для подготовки и установки постамента памятника Карену Демирчяну”, - сказал он.

Араик Арутюнян также добавил, что по программе повышения качества образования в 8 старших школах уже начато строительство. К 1 сентября у нас будет 21 новый детский сад, с новым инвентарем по всей территории Армении.