В Иране прокомментировали санкции США против Сирии

Тегеран считает, что санкции Вашингтона против Дамаска неконструктивны, так или иначе они обречены на провал. Как передает Арменпресс, об этом заявил РИА Новости официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

По его словам, попытки США поставить под удар экономическое взаимодействие Ирана и Сирии, а также Ливана говорит о непонимании "глубины отношений" этих стран. Комментируя закон "Цезарь", чиновник отметил, что санкции бесполезны, в них нет ничего нового.

"Убеждены, что они потерпят провал и в этот раз. Мы считаем этот американский закон неконструктивным и рассматриваем его как вмешательство (в дела Сирии), осуждаем его", - сказал Рабии.

Президент США Дональд Трамп подписал соответствующий закон, который стал известен как "Цезарь", в конце 2019 года. Он вступил в силу 1 июня и включает в себя санкции, затрагивающие практически все сферы экономики Сирии. Санкционный список был расширен 17 июня, под рестрикции попали 14 человек, в том числе супруга президента Сирии Башара Асада Асма и его сестра Бушра, а также 21 организация.