На территории Армении произошло землетрясение: сила толчков в эпицентре составила 3 балла

2-го июля в 06:11 по местному времени (в 02:11 по Гринвичу) сейсмологической сетью Службы сейсмической защиты МЧС в Армении зарегистрировано землетрясение с географическими координатами 40.05 северной широты и 44.51⁰ восточной долготы, в 3 км к юго-востоку от села Мармарашен Араратской области с глубиной очага в 10 км, магнитудой в 2.6. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Сила подземного толчка в эпицентре составила 3 балла

Землетрясение ощущалось в городе Арташат и селах Двин, Мармарашен и Араксаван силой в 2-3 балла.