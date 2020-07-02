Цены на цветные металлы - 01-07-20

ЛОНДОН, 2 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 1 июля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 1621.50 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 6043.50 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 1801.50 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 12837.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 16777.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2067.00 долларов США, цена на молибден выросла на 1.36% и составила 16380.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 28500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.