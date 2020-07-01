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По состоянию на 30 июня принято решение о временном приостановлении деятельности 4021 организации

По состоянию на 30 июня принято решение о временном приостановлении деятельности 4021 организации

По случаям нарушения установленных комендатурой норм по состоянию на 30.06.2020 г. было принято решение о приостановлении деятельности 4021 организаций. Как передает Арменпресс, об этом сообщило правительство Армении.

«По состоянию на 30.06.2020 года было проведено 40 тыс 676 проверок, из которых только 884 было проведено в указанный день.

Всем организациям, где были проведены инспекции, были предоставлены рекомендации и инструкции по обязательному осуществлению мер по немедленному устранению нарушений», - говорится в сообщении.


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