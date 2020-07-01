ЕС и ВОЗ передали Армении 10 тыс диагностических тестов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в рамках финансирования ЕС предоставила 10 000 диагностических тестов для поддержки Армении в борьбе с пандемией.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса ЕС в Армении, диагностические тесты были приобретены в поддержку министерства здравоохранения Республики Армения, что позволит расширить бесплатное тестирование граждан для диагностики коронавируса по всей стране. Этот подход соответствует рекомендациям ВОЗ о проверке всех подозрительных случаев COVID-19, чтобы вовремя обнаружить заболевание и контролировать его распространение.

Тесты получили сертификат ВОЗ и позволяют получить результат в течение 75 минут.