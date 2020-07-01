Россия и Белоруссия достигли понимания в вопросе формирования цены на газ

Россия и Белоруссия демонстрируют взаимопонимание по вопросу формирования единого рынка газа и преодоления споров по цене на этот ресурс. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в режиме онлайн белорусский посол в Москве Владимир Семашко.

"Я должен вас проинформировать, что вчера состоялось знаковое мероприятие, когда встретились министры энергетики России и Белоруссии [Александр] Новак и [Виктор] Каранкевич, присутствовали и от посольства люди, и был [глава "Газпрома"] Алексей Миллер. И мне показалось, что понимание созрело. Вчера по докладам я понял, что назрело понимание, что надо двигаться дальше и двигаться к единому рынку газа", - отметил дипломат,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Белоруссия ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд куб. м газа. При этом Минск неоднократно предлагал снизить цену на газ до уровня Смоленской области.