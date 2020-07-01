АГБА Лизинг: новая возможность лизинга электромобилей

АГБА Лизинг, в сотрудничестве с компанией “Муран”, продолжает расширять возможности приобретения электромобилей в Армении под суббрендом “Грин Лизинг”.

В рамках сотрудничества с помощью АГБА Лизинга отныне можно будет приобрести электромобиль “Nissan Leaf” со сроком погашения до 5 лет.

“Лизинг электромобилей - одно из четырех направлений суббренда “Грин Лизинга”. С целью развития этого направления в течение последних двух лет мы предприняли многочисленные шаги, способствуя формированию новой культуры использования электромобилей в Армении. Эксплуатация электромобилей очень важна как с точки зрения экологии, так и с точки зрения экономии”, - отметил генеральный директор АГБА Лизинга Агаси Гаспарян.

“ “Nissan Leaf” - самый продаваемый в мире электромобиль. Он соединяет в себе все передовые технологии компании и, в зависимости от комплектации, обеспечивает зарядку на расстояние от 240 до 360 километров. Этот невероятный показатель, резкое ускорение, удобство управления и богатый набор вспомогательных функций - бесспорные преимущества “Nissan Leaf”. К этому прибавляется и решение экологической проблемы”, - отметил генеральный директор компании “Муран” Тигран Кюфарян.

Условия приобретения электромобиля “Nissan Leaf” можете найти здесь:

АГБА Лизинг является членом финансовой группы АКБА-Кредит Агриколь.

АГБА Лизинг контролируется ЦБ Армении.