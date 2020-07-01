Какие футбольные матчи ожидаются сегодня
В ряде ведущих европейских футбольных турниров сегодня состоятся матчи очередных туров.
Как передает Арменпресс, встретятся команды Армении, Англии, Италии, России и Испании
Армения. Высшая лига:
“Пюник - “Гандзасар-Капан” - 19:00
Англия. Премьер лига:
“Борнмут” - “Ньюкасл Юнайтед” - 21:00
“Арсенал” - “Норвич Сити” - 21:00
“Эвертон” - “Лестер Сити” - 21:00
“Вест Хэм” - “Челси” - 23:15
Испания. Ла Лига:
“Валенсия” - “Атлетик” - 21:30
“Алавес” - “Гранада” - 21:30
“Бетис” - “Вильярреал” - 23:55
“Вальядолид” - “Леванте” - 23:55
Италия. Серия “А”:
“Интер” - “Брешия” - 21:30
“Болонья” - “Кальяри” - 21:30
СПАЛ - “Милан” - 23:45
“Верона” - “Парма” - 23:45
“Лече” - “Сампдория” - 23:45
“Фиорентина” - “ Сассуоло” - 23:45
Россия. Премьер лига:
“Уфа” - “Рубин” - 16:00
"Оренбург» - "Урал" - 16.00
“Тамбов” - “Зенит” - 18:30
“Арсенал” - “Ахмат” - 18:30
“Ростов” - “Краснодар” - 21:00
“Сочи”- “Динамо” - 21:00
Подготовила Варвара Айрапетян
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен