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Какие футбольные матчи ожидаются сегодня

Какие футбольные матчи ожидаются сегодня

В ряде ведущих европейских футбольных турниров сегодня состоятся матчи очередных туров.

Как передает Арменпресс, встретятся команды Армении, Англии, Италии, России и Испании

Армения. Высшая лига:

“Пюник - “Гандзасар-Капан” - 19:00

Англия. Премьер лига:

“Борнмут” - “Ньюкасл Юнайтед” - 21:00

“Арсенал” - “Норвич Сити” - 21:00

“Эвертон” - “Лестер Сити” - 21:00

“Вест Хэм” - “Челси” - 23:15

Испания. Ла Лига:

“Валенсия” - “Атлетик” - 21:30

“Алавес”  - “Гранада” - 21:30

“Бетис” - “Вильярреал” - 23:55

“Вальядолид” - “Леванте” - 23:55

Италия. Серия “А”:

“Интер” - “Брешия” - 21:30

“Болонья” - “Кальяри” - 21:30

СПАЛ - “Милан” - 23:45

“Верона” - “Парма” - 23:45

“Лече” - “Сампдория” - 23:45

“Фиорентина” - “ Сассуоло” - 23:45

Россия. Премьер лига:

“Уфа” - “Рубин” - 16:00

"Оренбург» - "Урал" - 16.00

“Тамбов” - “Зенит” - 18:30

“Арсенал” - “Ахмат” - 18:30

“Ростов” - “Краснодар” - 21:00

“Сочи”- “Динамо” - 21:00

Подготовила Варвара Айрапетян


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