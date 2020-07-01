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Озбилиз продлил контракт с “Пюником”

Озбилиз продлил контракт с “Пюником”

Футбольный клуб “Пюник” продлил контракт с полузащитником Арасом Озбилизом.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба. Арас Озбилиз присоединился к "Пюнику" в августе 2019 года. В текущем сезоне в Высшей лиге чемпионата Армении Озбилиз провел 11 матчей, в которых забил 5 голов и был автором 3 голевых передач. 

Озбилиз с 2012-го года выступал и за сборную Армении, в составе которой за 41 матч забил 6 голов.

Подготовила Варвара Айрапетян


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