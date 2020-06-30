Премьер-министр и руководитель офиса Совета Европы в Армении обсудили повестку реформ в Армении

Премьер-министр Никол Пашинян принял сегодня руководителя офиса Совета Европы в Армении Наталью Вутову, которая завершает свою миссию в нашей стране.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян высоко оценил сотрудничество с Натальей Вутовой и Советом Европы, отметив, что Совет Европы является одним из важнейших партнеров Армении в вопросе последовательного развития и укрепления демократии. “Армения находится на активной стадии демократических реформ, и мы полны решимости продвигать эту повестку дня. Целью является институциональное укрепление нашей демократии: формирование по-настоящему независимой судебной системы, обеспечение пользующегося доверием избирательного процесса и эффективной борьбы с коррупцией, а также другие приоритеты. В этом контексте очень важна помощь Совета Европы”, - отметил Никол Пашинян.

Наталья Вутова посчитала честью работу на посту руководителя офиса Совета Европы в Армении и подчеркнула, что Совет Европы придает большое значение сотрудничеству с Арменией. По ее словам, Совет Европы силен, когда сильны его государства-члены, и Совет Европы готов и впредь поддерживать Армению в укреплении демократии, верховенства закона и защите прав человека.

Собеседники коснулись демократической повестки дня Армении.

Премьер-министр подчеркнул, что продолжительное осуществление реформ и укрепление институтов являются приоритетами правительства Армении. Они нацелены на то, чтобы гарантировать свободное волеизъявление граждан Армении, независимость судебной власти, обеспечение прозрачности в управлении, обеспечения свободы слова, и правительство будет последовательно идти по пути реализации этой повестки дня.

Отвечая на наблюдения премьер-министра, руководитель офиса Совета Европы в Армении отметила, что долгосрочная, сильная демократия основана на сильных, прозрачных, надежных институтах, и шаги правительства в этом направлении приветствуются.

В ходе встречи были затронуты реформы в судебно-правовой сфере. В этой связи Никол Пашинян отметил, что реформа направлена на восстановление доверия общества к судебной власти. В свою очередь Наталья Вутова отметила, что Совет Европы продолжит оказывать консультативную помощь правительству Армении в этом процессе.

Премьер-министр и руководитель офиса Совета Европы в Армении обменялись мнениями о бархатной ненасильственной революции 2018 года и реализации ее ценностей.

Поделившись своими впечатлениями, Наталья Вутова отметила, что она рада была находиться в Армении в дни революции, чувствовать атмосферу солидарности и быть частью тех исторических для Армении и армянского народа событий.

Выразив благодарность за теплые слова, Никол Пашинян отметил, что бархатная ненасильственная революция 2018 года была для Армении и армянского народа процессом исторической трансформации и изменения ценностей, и она продолжается по сей день. Премьер-министр подчеркнул, что правительство продолжит свою миссию по достижению целей революции и оправданию ожиданий граждан Армении. Это нелегкий путь, но другого пути построения свободной и развитой Армении нет.