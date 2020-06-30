МАГАТЭ заявило об отсутствии опасности от повышения радиации в Европе

Международное агентство по атомной энергии получило данные от 29 своих членов в Европе, которые сообщили, что не причастны к выбросам. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РБК, ранее институт в Нидерландах сообщал, что радиация пришла со стороны западной России

Небольшое повышение концентрации радиоактивных веществ в северной Европе не несет опасности для здоровья людей и окружающей среды, заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Уровень [повышения концентрации], о котором сообщило МАГАТЭ, очень низок и не представляет угрозы для человеческого здоровья и окружающей среды», — отметил генеральный директор агентства Рафаэль Мариано Гросси.

Ранее МАГАТЭ связалось с соответствующими структурами в других странах и запросило информацию о том, фиксировали ли они радиоактивные вещества и могло ли какое-то событие, произошедшее на их территории, быть причиной.

По состоянию на середину дня понедельника 29 европейских государств — членов МАГАТЭ сообщили, что не причастны к выбросу изотопов. Также ряд стран, с которыми МАГАТЭ не связывалось, изъявили желание проинформировать организацию и сообщили о том, что на их территории не происходило ничего, что могло бы вызвать повышение концентрации веществ.

Усиление радиационного фона ранее в июне зафиксировали станции в Северной Европе. В частности, в Норвегии фиксировали йод-131, в Финляндии и Швеции обнаружили цезий-134 и 137, кобальт-60, рутений-103. Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM) в Нидерландах сообщил, что в зарегистрированных концентрациях радионуклиды не опасны. Институт сделал вывод о том, что радиация пришла со стороны западной России, однако подчеркнул, что на данном этапе конкретную страну-источник определить нельзя.