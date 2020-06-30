Коронавирус не обходит и хороших людей: Гагик Царукян заразился коронавирусной инфекцией

Лидер фракции «Процветающая Армения» Национального Собрания Республики Армения Гагик Царукян заразился коронавирусом нового типа. Об этом в беседе с Арменпресс сказал адвокат Царукяна Эмин Хачатрян.

«В целом он чувствует себя хорошо, но у него температура 37,1 или 37,2 градуса, вечером температура была немного выше. Мне также сообщили, что у Гагика Царукяна есть симптомы легкой пневмонии», - сказал Хачатрян.

Среди членов парламентских фракций «Мой шаг» и «Процветающая Армения» есть и другие депутаты, зараженные коронавирусом.

ДОПОЛНЕНИЕ: Гагик Царукян сделал запись на своей странице в Facebook: «Оказывается, коронавирус не обходит и хороших людей. Здоровье всем инфицированным людям. Да хранит нас всех Бог».