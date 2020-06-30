Время в Ереване: 11:07:36,   1 Июль

Коронавирус не обходит и хороших людей: Гагик Царукян заразился коронавирусной инфекцией

Коронавирус не обходит и хороших людей: Гагик Царукян заразился коронавирусной инфекцией

Лидер фракции «Процветающая Армения» Национального Собрания Республики Армения Гагик Царукян заразился коронавирусом нового типа. Об этом в беседе с Арменпресс сказал адвокат Царукяна Эмин Хачатрян.

«В целом он чувствует себя хорошо, но у него температура 37,1 или 37,2 градуса, вечером температура была немного выше. Мне также сообщили, что у Гагика Царукяна есть симптомы легкой пневмонии», - сказал Хачатрян.

Среди членов парламентских фракций «Мой шаг» и  «Процветающая Армения» есть и другие депутаты, зараженные коронавирусом.

ДОПОЛНЕНИЕ: Гагик Царукян сделал запись на своей странице в Facebook: «Оказывается, коронавирус не обходит и хороших людей. Здоровье всем инфицированным людям. Да хранит нас всех Бог».


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации