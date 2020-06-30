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Началась видеоконференция с участием глав МИД Армении и Азербайджана и сопредседателей МГ ОБСЕ

Началась видеоконференция с участием глав МИД Армении и Азербайджана и сопредседателей МГ ОБСЕ

Началась видеоконференция с участием министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна, министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова и сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

“Началась видеоконференция министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова с участием и при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ”, - написала Нагдалян.

29 июня состоялась видеоконференция министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция), Эндрю Шофером (США), а также личным представителем Действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком.

Норайр Шогикян


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