Началось судебное заседание по делу Роберта Кочаряна и других

30 июня в Шенгавитской резиденции суда общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Анны Данибекян началось судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других.

Как сообщает «Арменпресс», Роберт Кочарян присутствует на судебном заседании.

Ранее судья Апелляционного уголовного суда Арсен Никогосян удовлетворил апелляцию адвокатов Кочаряна по вопросу меры пресечения их подзащитного. Второй президент освобожден под залог в размере 2 млрд драмов.

По делу проходят также начальник Генштаба ВС Армении Сейран Оганян, бывший в 2008 году заместителем начальника Генштаба, бывший в 2008 году заместителем министра обороны Армении Юрий Хачатуров и бывший в 2008 году руководителем аппарата президента Армении, секретарем Совета безопасности Армении Армен Геворкян.