В сенате США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

Сенатор-республиканец Джон Тьюн предложил приобрести российские ЗРК С-400 у Турции. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, oб этом свидетельствует текст поправки к проекту закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 год (NDAA) на сайте конгресса.

В документе не указано, есть ли у Анкары желание и право на перепродажу комплексов без разрешения Москвы.

В свою очередь, председатель комитета сената США по международным отношениям Джим Риш предложил поправку, которая введет санкции в отношении Турции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с Соединенными Штатами, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести ограничительные меры. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.

В действительности США выполнили только часть угроз, касающуюся F-35, а другие санкции, несмотря на то, что по закону они должны быть введены, не применили.