В Армении подтверждено 415 новых случаев COVID-19: выздоровели 751 человек, 10 скончались

В Армении по положению на 11:00 29 июня подтверждено 25 542 случая COVID-19, из которых 14048 - выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 10 904 пациента. Всего было проведено 111 844 теста.

Выявлено 415 новых случаев заражения, 751 пациентов выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 443 летальных исхода (увеличились на 10).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончавшиеся пациенты были мужчины 74, 43, 46 лет и женщины 59, 82, 65, 80, 74, 87, 73 лет. Все пациенты, кроме последней, имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксированы 4 случая смерти, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 147.

Правительство Армении 12 июня приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта и продленного до 13 июня, еще на 30 дней, с 17:00 13 июня до 17:00 13 июля включительно.

Лилит Демурян