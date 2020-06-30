Национальное собрание созывает внеочередное заседание: в повестке - проекты, касающиеся КС

30 июня в 11:00 часов Национальное собрание созывает внеочередное заседание. Как передает «Арменпресс», в повестку заседания включены два вопроса.

Парламентарии обсудят в первом и втором чтении пакет проектов законов, устанавливающих правовую основу для прекращения полномочий председателя Конституционного суда и его трех судей. Проектами предусматривается установить и уточнить законодательные основы изменений, внесенных в Конституцию 22 июня 2020 года и обеспечить завершение процесса формирования Конституционного суда, предусмотренного главой 7 Конституции, в соответствии с внесенными изменениями.

Затем депутаты обсудят проект решения о признании недействительным решения НС о референдуме по конституционным реформам.

Национальное собрание Армении на внеочередном заседании 22 июня во втором чтении и полностью приняло представленный группой депутатов фракции “Мой шаг” проект конституционных изменений, согласно которому были отстранены от должности члены Конституционного суда, пребывающие на должности в течение периода общей продолжительностью более 12 лет. Это - Альвина Гюлумян, Феликс Тохян и Грант Назарян, а председатель КС Грайр Товмасян продолжит работать в качестве члена КС.

Норайр Шогикян