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Европейские индексы - 29-06-20

Европейские индексы - 29-06-20

МОСКВА, 30 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 29 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.73% и составил 12089.39 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.18% и составил 4909.64 пункта, британский FTSE вырос на 0.20% и составил 6159.30 пункта, а российский RTSI снизился на 0.83% и составил 1246.74 пункта.


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