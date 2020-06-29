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30 июня состоится видеоконференция между главами МИД Армении и Азербайджана

30 июня состоится видеоконференция между главами МИД Армении и Азербайджана

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 29 июня провел видеоконференцию с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым, Стефаном Висконти, Эндрю Шофером, а также с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, стороны обсудили круг вопросов, касающихся атмосферы процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

В ходе беседы была достигнута договоренность 30 июня при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ провести видеоконференцию между главами МИД Армении и Азербайджана.


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