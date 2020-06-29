Нам всем нужно «перезапустить» противоэпидемическое поведение: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян видит необходимость «перезапустить» противоэпидемическое поведение в стране. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом во время брифинга после заседания комендатуры.

«Несмотря на эпидемическую ситуацию в Армении, даже очень поверхностные наблюдения соцсетей показывают, что в случае необходимости начать противоэпидемическое движение и поведения, многие соотечественники проявляют проэпидемическое поведение. В субботу и воскресенье мы стали свидетелями сцен дачных пиров и массовых паломничеств. Несмотря на то, что многие организации сделали пометки для соблюдения социальной дистанции, они не используются», - сказал Пашинян, добавив, что он никого не обвиняет.

Премьер-министр счел необходимым подчеркнуть, что количество случаев заражения в Армении свидетельствует о том, что все без исключения, включая его самого, проявляли максимально пренебрежительное отношение к противоэпидемическим правилам.

«Поскольку это явление достигло таких масштабов в нашей стране, думаю, нам всем нужно «перезапустить» противоэпидемическое поведение, иначе мы не сможем преодолеть эту ситуацию. Прежде всего органы государственного управления должны соблюдать противоэпидемические правила: будь это центры обслуживания граждан, таможни, предоставляющие водительские права ведомства, паспортные столы, организации здравоохранения, экзаменационные центры, призывные пункты и т.д. Необходимо исключить присутствие людей без масок на этих территориях и соблюдать социальную дистанцию», - подчеркнул Пашинян.

По его словам, действующие в республике организации должны нести ответственность не только за себя, но и за соблюдение очередей на прилегающих территориях.

Пашинян подчеркнул, что преодоление этого кризиса зависит от индивидуальных усилий каждого гражданина.